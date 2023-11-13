Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için uyarı yapmasının ardından Taksim İstiklal Caddesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Turist ve vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini kullanırken bazıları ise koşarak kaçmaya çalıştı.

Taksim'de sağanak yağış

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için uyarı yapmasının ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Taksim İstiklal Caddesi'nde yağışa yakalanan turist ve vatandaşlardan bazıları şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.