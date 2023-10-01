Taksim'de Sağanak Yağış
Taksim'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle kendilerini korumaya çalışırken, bazıları ise saçak altlarına sığındı. Yağış kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Taksim'de sağanak yağış
İSTANBUL - Taksim'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İstanbul'da gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle kendilerini korumaya çalışırken, bazıları ise saçak altlarına sığındı. Yağış kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam