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Taksim'de Sağanak Yağış

Taksim'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle kendilerini korumaya çalışırken, bazıları ise saçak altlarına sığındı. Yağış kısa süre sonra etkisini kaybetti.