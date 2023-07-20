(İSTANBUL - ÖZEL) Taksim'de köpek yürüyen merdivene sıkıştı

Ayakları yürüyen merdivene sıkışan köpek, vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtarıldı

İSTANBUL - Taksim'de sahibiyle birlikte bindiği yürüyen merdivene arka ayakları sıkışan süs köpeği çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin çabasıyla kurtarıldı.

Taksim'de bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu. Güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. İki arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü. Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise tepki gösterenlere "Onun canın senden daha çok yanıyor. Niye bu kadar çok konuşuyorsunuz" diye karşılık verdi.