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Taksim'de Aniden Bastıran Yağış Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Taksim'de etkili olan soğuk ve yağmurlu hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Evlerinden hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar şemsiyelerini ve kafalarına kapüşonlarını tutarak yağmurdan korundu, kimisi de yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştı. Rüzgardan dolayı vatandaşların hareket etmekte güçlük çektiği görüldü.