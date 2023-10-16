Taksim'de Aniden Bastıran Yağış Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı
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Taksim'de etkili olan soğuk ve yağmurlu hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Evlerinden hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar şemsiyelerini ve kafalarına kapüşonlarını tutarak yağmurdan korundu, kimisi de yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştı. Rüzgardan dolayı vatandaşların hareket etmekte güçlük çektiği görüldü.
Taksim'de aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
İSTANBUL - Taksim'de etkili olan soğuk ve yağmurlu hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Taksim'de öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Evlerinden hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar şemsiyelerini ve kafalarına kapüşonlarını tutarak yağmurdan korundu, kimisi de yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştı. Rüzgardan dolayı vatandaşların hareket etmekte güçlük çektiği görüldü.