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Takı töreni sırasında babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı

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Bir düğünde gerçekleşen takı töreni sırasında, davetlilerden birinin elini öpmesi gelini utandırdı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen gelinin şaşkın bakışları başka bir davetli tarafından saniye saniye kayda alındı.

Son dönemlerde düğünlerde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde gelin ve takı töreni sırasında gelinin elini öpen davetli var. Kamera tarafından kayda alınan görüntüde davetlilerden birinin gelinin elini öptüğü görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenen gelinin yüz ifadesi ve bakışları ise olan biteni özetledi.

Takı töreni sırasında babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ya buda habermi simdi yani !!!

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Haber YorumlarıAlkurt:

Ne var bunda...Adam gayet centilmen

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Ne gereksiz, ne biçim bir haber bu?!

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