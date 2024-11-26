Takı töreni sırasında babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı

Son dönemlerde düğünlerde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde gelin ve takı töreni sırasında gelinin elini öpen davetli var. Kamera tarafından kayda alınan görüntüde davetlilerden birinin gelinin elini öptüğü görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenen gelinin yüz ifadesi ve bakışları ise olan biteni özetledi.