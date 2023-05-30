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Tabakhane Deresi'nde sular yükseldi

Tabakhane Deresi'nde sular yükseldi

Yaşam Haberleri

Aydın'ın yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından yağmur suları Tabakhane Deresi'ni coşturdu. Aydın'da 3 günden bu yana yerel olarak etkili olan sağanak yağışlı hava bazı mahallelerde sele neden oldu.

Aydın'ın yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından yağmur suları Tabakhane Deresi'ni coşturdu.

Aydın'da 3 günden bu yana yerel olarak etkili olan sağanak yağışlı hava bazı mahallelerde sele neden oldu. Dün gece devam eden yağışların yüksek kesimlerde sabahın ilk saatlerine kadar etkisini devam ettirdiği öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Tabakhane Deresi'nde de su seviyesi gözle görülür derecede yükseldi. Dağlardan gelen sular ile sokaklarda bulunan mazgallar ile dereye akan yağmur suları dereyi coştururken, suyun debisinin de arttığı gözlemlendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Aydın Yaşam Haberler

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