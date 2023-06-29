Suyun Korunması ve Barışın Sembolü Olması İçin Çalışmalara Devam

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, suyun, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlık için bir yaşam kaynağı olduğunu belirterek, 'Suyu öyle bir koruyalım ki yokluğu savaşın değil, varlığı barışın adı olsun. Su, tüm dünya için ayrılıkların değil de birleşmenin, bütünleşmenin ve barışın sembolü olsun.' ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, suyun, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlık için bir yaşam kaynağı olduğunu belirterek, "Suyu öyle bir koruyalım ki yokluğu savaşın değil, varlığı barışın adı olsun. Su, tüm dünya için ayrılıkların değil de birleşmenin, bütünleşmenin ve barışın sembolü olsun." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Yılmaz, İsrail'in Tel Aviv kentinde 26-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023 Zirvesi"nde konuştu.

Yılmaz, suyun, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlık için bir yaşam kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Su, tüm insanlık için bir haktır. Su konusundaki teknolojileri kullanmadığımız fikri kuraklık ve duyarsızlık ise küresel kuraklıktan çok daha tehlikelidir. Suyu öyle bir koruyalım ki yokluğu savaşın değil, varlığı barışın adı olsun. Su, tüm dünya için ayrılıkların değil de birleşmenin, bütünleşmenin ve barışın sembolü olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Suyun olmadığı yerde hayat ve hayatın getirdiği hiçbir yenilik ve gelişmeden söz edilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuraklık tüm dünyayı sarınca, bırakın kalkınmayı, büyümeyi, nefes alamayacağımızı, yaşayamayacağımızı anlamak ve anlatmak zorundayız. Suyumuzu kaybettiğimiz zaman, doğamızı kaybedeceğiz. Doğamızı kaybettiğimiz zaman, sadece yaşamsal ihtiyaçlarımızı değil ressamın çizeceği manzarayı, şairin, bestecinin ele alacağı konuyu yani sanatımızı da kaybedeceğiz."

Yılmaz, su konusunda geliştirilen bilgi ve teknolojinin tüm dünyaya yayılmasının önemine değinerek, "Yokluğu insanlığın sonu olacak suyu, her alanda doğru kullanmak için en ileri teknolojilere ortak akılla erişmeliyiz. İnsanlığın hizmetine sunulan teknolojiye direnmemeliyiz. İnsanlık olarak dünya barışını su üzerinden gerçekleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın kuraklık ve su teknolojileri konusunda uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya uygun bir kent olduğuna işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Orta Asya'dan Akdeniz Havzası'na kültürel etkileşim içinde olduğumuz 1,5 milyarlık nüfusun iklim değişikliği ve kuraklık üzerine yeni çözümlerin, inovasyonların tanıtılacağı ve bu konudaki yeni teknolojilerin anlatılacağı uluslararası zirvelere, toplantılara, etkinliklere ve fuarlara ev sahipliği yapmaya hazır bir kent olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Yılmaz, ASO'nun 8 No'lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Kayaaslan ile sektördeki iş insanlarının tanışmalarını sağlamak ve potansiyel iş fırsatlarını değerlendirmek üzere zirve kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmeler ve istişare toplantılarına da katıldı. İçme ve kullanma suyu temini, içme sularının sağlığa zararlı maddelerden arındırılması ve afet sonrası kullanılan yüksek teknolojili ürünler geliştiren şirketlerle bir araya gelinen görüşmelerde, ATO üyelerinin yüksek teknoloji geliştiren firmalarla işbirliğini sağlamaya yönelik konular da ele alındı.