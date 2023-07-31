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Suyun debisi düştü, ortaya çıkan ağaç kuşlara yuva oldu

Yaşam Haberleri

Su debisi düşen Oltu'nun Ayvalı Barajı'ndan ortaya çıkan kurumuş ağaç, karabatak kuşlarına adeta sığınak oldu. Oltu Ayvalı barajının su debisini düşmesi sonucu ortaya çıkan ağaç Karabatak kuşlarının sığınacak limanları oldu. Göl ortasındaki ağacın dallarında dinlenen karabatak kuşları kendilerini güvende hissettikleri görüldü. Ağacın dallarını süsleyen karabatak kuşlarını gören vatandaşlar ise cep telefonları ile resimlerini çektiler.

Suyun debisi düştü, ortaya çıkan ağaç kuşlara yuva oldu

ERZURUM - Su debisi düşen Oltu'nun Ayvalı Barajı'ndan ortaya çıkan kurumuş ağaç, karabatak kuşlarına adeta sığınak oldu.

Oltu Ayvalı barajının su debisini düşmesi sonucu ortaya çıkan ağaç Karabatak kuşlarının sığınacak limanları oldu. Göl ortasındaki ağacın dallarında dinlenen karabatak kuşları kendilerini güvende hissettikleri görüldü. Ağacın dallarını süsleyen karabatak kuşlarını gören vatandaşlar ise cep telefonları ile resimlerini çektiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yaşam

Oltu Yaşam Haberler

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