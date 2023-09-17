Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu

Her yıl tüm dünyada eş zamanlı gerçekleşen ve motorlu araç kullanımının oluşturduğu iklim krizine dikkat çekmek için düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl Aydın'ın Kuşadası ilçesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'de 2013 yılından bu yana düzenlenen ve tüm dünyada dikkat çekerek bir gelenek haline gelen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 11'inci yılında tüm dünyayla eş zamanlı olarak Kuşadası'nda yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Etkinliğe katılan kadınlar çiçeklerle süsledikleri bisikletleri ve renkli giyimleri ile dikkat çekerken, iklim krizi, kadınların toplumdaki görünürlüğü, hareket etmenin önemi ve trafikte bisiklet farkındalığına vurgu yaptılar.

Tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan organizatör Müjgan Gençaslan, "Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz" dedi. - AYDIN