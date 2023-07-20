Elazığ'da oyun oynamak için süs havuzuna giren boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, o sırada parkta oturan cankurtaran tarafından sudan çıkarıldı.

Süs havuzunda boğulmak üzere olan 3 çocuğu, parkta oturan cankurtaran kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da oyun oynamak için süs havuzuna giren boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk, o sırada parkta oturan cankurtaran tarafından sudan çıkarıldı.

Olay Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sıcaktan bunalan 3 çocuk, serinlemek için süs havuzunun olduğu bölgeye gitti. Burada bir süre suyla eğlenen çocuklar, dengelerini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocukların çırpındığını gören ve bu sırada parkta oturan cankurtaran olduğu öğrenilen vatandaş, hemen suya girerek çocukları bulundukları yerden çıkarıp, özel güvenlik görevlisine uzattı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.