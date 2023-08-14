Süryanilerin işlettiği köy pizzacılarına ilgi artıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerine bağlı köylerde Süryanilerin işlettiği 4 iş yerinde yöresel ürünlerle hazırlanan pizzalar, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerce beğeniliyor.

Bagok Dağı eteklerinde yaşayan ve geçmişte terör olayları nedeniyle Avrupa'ya göç eden Süryaniler, yıllar sonra dönüş yaptıkları köylerinde inşa ettikleri taş evlerde yaşamını sürdürüyor.

Süryanice isimleri "Kafro", "Enhil" ve "Arkah" olan, Midyat ilçesine bağlı Elbeğendi ve Yemişli ile Nusaybin ilçesindeki Üçköy'de Süryaniler 4 pizza dükkanı işletiyor.

Nusaybin-Midyat kara yoluna uzaklıkları 10-15 kilometre arasında değişen köylerde, yöresel ürünlerle odun ateşinde hazırlanan pizzalar, yurt içi ve yurt dışından gelen lezzet tutkunları tarafından beğeniyle tüketiliyor.

"Taş fırında lezzeti bir başka oluyor"

Elbeğendi köyü muhtarı ve pizza işletmecisi Aziz Demir, AA muhabirine, geçmişte bölgede yaşanan olaylar yüzünden çok sayıda ailenin köyünü terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıl İsviçre'de yaşadığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bir süre boş kalan köye 2006 yılından itibaren yaklaşık 12 aile dönüş yaptı. Şu anda yaklaşık 15 aile var. Yaz aylarında köy daha kalabalık oluyor. Daha önce ilçe merkezinde pizza dükkanı açmıştım. Birkaç ay önce köye taşıdık. Bölgede 4 pizzacı açılmış. Burada pizza kültürünün yayılacağını beklemiyorduk. Çok ilgi var, insanlar merak ediyor. Özellikle köyde olması bambaşka bir hava katıyor. Bölge insanı daha çok kebap gibi etli yemekleri merak ediyordu ama pizza da artık çok iyi gidiyor. Avrupa'dan gelenler oluyor. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Doğal ve taş fırında lezzeti bir başka oluyor. Artık 'Süryani pizzası' diyorlar."

Ailesiyle bu işe başladıklarını, şimdi 10 kişinin istihdam edildiğini aktaran Demir, bazı dönemlerde yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi.

Demir, ülkelerine ve memleketlerine katkı sunmayı istediklerini vurgulayarak, "Memleketimize katkı sağlamak, bölgemizi kalkındırmak istiyoruz. Bu adımı attığımız için mutluyuz. Bu işe bölgeye hizmet olarak bakıyoruz. Antalya gibi birçok yerden teklif geldi, 'gelin bu işi orada yapın' diye ama biz memleketimize hizmet etmek istedik." ifadelerini kullandı.

"Yiyen pişman olmaz"

Üçköy'de pizza işletmecisi Moris Dal da 40 yıl önce gittikleri Almanya'da 24 yıl pizza yaptıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce döndükleri köylerinde pizza işletmesi açtıklarını ve yoğun ilgi gördüklerini belirten Dal, "Burada 15-20 kişi çalışıyor. Ekmek kapısı oldu. Olumlu tepkiler alıyoruz, seviniyoruz. Şehirden sıkılanlar buraya gelip ailesiyle 2-3 saat zaman geçiriyor. Pizzalarımızın tadı bambaşkadır. Herkesi davet ediyoruz. Gelen, yiyen pişman olmaz." diye konuştu.

"Köyde pizza beklediğim bir şey değildi"

Resul Yüksel ise bölge turu kapsamında İstanbul'dan Mardin'e geldiklerini, daha önce gelenlerden ve internetten köylerde pizza yapıldığını duyduklarını dile getirerek, "Köyde pizza beklediğim bir şey değildi. Mardin'de Süryani köyünde böyle bir şeyin olması çok şaşırtmıştı. Geldiğimizde çok güzel şeylerle karşılaştık. Umduğumuzu bulduk." dedi.

Kentte yaşayan Süryanilerden Saliba Akay, çok beğendikleri için sık sık Elbeğendi köyüne pizza yemeye geldiklerine işaret ederek, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini ifade etti.

İsveç'ten tatile gelen Andreas Unal da köyde pizza yapıldığını duyunca hemen tatmak istediklerini belirterek, "Çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mardin'de yaşayan Ordulu Celal Üste de köyde yedikleri pizzanın çok lezzetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mardin, Süryanilerin, Yezidilerin, Müslümanların bir arada olduğu, birbirlerine saygı ve sevgi gösterdiği bir yer. Devletimizin, askerimizin, polisimizin sayesinde dağlarımız tertemiz oldu. Buralarda pizza yemek hayaldi. Bu ortamı bize sağlayanlardan Allah razı olsun. Çok sıkıntılar vardı, onlar geride kaldı. Köylüler geri dönüyor, pizza dükkanları açıyor. Herkesin gelmesini, buraları görmelerini istiyoruz."