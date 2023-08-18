Sürücüler Hayatını Kaybetti

Bartın-Karabük yolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucu iki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan sürücülerden Ali Aloğlu ve Ersin Kalender, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ersin Kalender'in eşi Gülbahar Kalender ise tedavi altında ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Bartın- Karabük yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler Ali Aloğlu ve Ersin Kalender, Bartın Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aloğlu ve Kalender'in cenazeleri, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ersin Kalender'in yaralı eşi Gülbahar Kalender'in ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.