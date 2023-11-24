Sürücü ve vatandaşlar son anda fark etti, facia önlendi

Sürücü ve vatandaşlar son anda fark etti, facia önlendi

Küçükbaş hayvan yüklü tırın önce lastiği, sonra dorsesi alev alev yandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Bismil üçyol mevkiinde küçükbaş hayvan yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. Sürücü ve vatandaşların son anda yangını fark etmesiyle hayvanlar tırdan indirilerek facia önlendi.

Yangın, 22.30 sıralarında Bismil üçyol mevkiinde seyir halindeki 34 EM 6960 plakalı tırın dorsesinde çıktı. Alınan bilgilere göre, dorsenin lastiklerinde ısınmadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Seyir halindeki diğer sürücülerin durumu fark etmesiyle dorsedeki yaklaşık 50 küçükbaş hayvan, sürücü ve vatandaşların yardımıyla tahliye edilerek facia önlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dorseyi söndürdü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.