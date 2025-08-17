Sürücü, Tilkiyi Cipsle Besledi

Sürücü, Tilkiyi Cipsle Besledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yolda gördüğü tilkiye aracının camından attığı cipslerle besledi. O anları cep telefonuyla kaydeden sürücü, tilkinin cipsleri yemesini izledi.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yamaçtan inen tilkiyi görünce aracını durdurdu. Otomobilin yanına gelen tilkinin aç olduğunu düşünen sürücü, camdan attığı cipslerle onu besledi. Tilki verilen cipsleri yerken, sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
