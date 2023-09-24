Sürücü, aracıyla önüne çıkan ayıyı kovaladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sürücünün aracıyla önüne çıkan ayıyı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı, kovalamacanın ardından ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Önüne çıkan ayıyı aracıyla kara yolundan böyle kovaladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sürücünün önüne çıkan ayıyı aracıyla ile kovaladığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay Karabük-Bartın kara yolu Nebioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan aracın sürücüsü, önüne çıkan ayıyı son anda fark ederek yavaşladı. Ayı, aracın önünde koşmaya başlayarak uzaklaşmaya çalıştı. Yaklaşık bir dakikalık kovalamacanın ardından ayı ormanlık alana girerek gözden kayboldu.