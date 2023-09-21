Suruç'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından olay yerindeki araçlardan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi 11 Nisan yolunda yaşandı. Ömer K.'nin kullandığı 63 TC 343 plakalı otomobil ile Mehmet Ç.'nin kullandığı 55 LG 074 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ömer K., Mehmet Ç., Abdulrezzak K., ve Furkan K. yaralandı. Kazayı görerek olay yerine giden vatandaşlar, yaralıları araçlardan çıkarttı. Yaralıların kanayan yerlerine elbiselerle tampon yapıp kanı durdurmaya çalışan vatandaşlar, özel araçlara bindirerek Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA