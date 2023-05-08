Suruç'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mahmut Keskin ve Oruç Dağdelen hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresindeki Yanaloba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Keskin yönetimindeki 27 E 2016 plakalı otomobil karşı ile Nahit Dağdelen yönetimindeki 05 EE 726 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yoldan çıkarak şarampolde durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut Kesin ile Nahit Dağdelen'in aracında yolcu olarak bulunan Oruç Dağdelen hayatını kaybetti. Yaralanan Nahit Dağdelen ve Umut Dağdelen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.