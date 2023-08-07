Suruç'ta Bitkin Düşen Yavru Kirpiye Vatandaşlar Yardım Etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aşırı sıcaklardan dolayı susuz kalan yavru kirpi, vatandaşlar tarafından su verilerek hayata döndürüldü. Kirpinin su içme anı cep telefonuyla kaydedildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, sıcaklar nedeniyle bitkin düşen yavru kirpiye vatandaşlar su verdi. 'Peynir' adı verilen kirpi su içtikten sonra kendine geldi.

Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesinde bir kuyu etrafında aşırı sıcaklardan dolayı susuz kalıp bitkin düşen kirpiyi gören mahalle sakinleri, bir kapağa su doldurarak hayvanın su ihtiyacını giderdi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte bitkin düşen kirpi su içtikten sonra kendine geldi. Çocukların 'peynir' ismini taktığı kirpi daha sonra doğal yaşam alanına bırakılarak gözden kayboldu. Kirpinin su içme anı ise cep telefonuyla görüntülendi.