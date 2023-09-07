Suriyeli Genç Sulama Kanalında Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu bir genç, sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu Ahmet El Muhammed (19), o sırada tesadüfen bölgeden geçen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu Ahmet El Muhammed, arkadaşlarıyla birlikte mahalle arasından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. El Muhammed'in boğulma tehlikesi geçirdiğini ve akıntıya kapıldığını gören arkadaşları kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar ve tesadüfen oradan geçen itfaiye ekipleri, gencin kurtarılması için çalışma başlattı. Kanala giren vatandaşlar ve itfaiye erleri tarafından ip yardımıyla sudan çıkarılan El Muhammed, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.