Suriyeli çocuk kaynar suya maruz kaldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 4 yaşındaki Suriye uyruklu Abir E. yaralandı. Yüzünde, göğsünde ve kollarında yanıklar oluşan Abir E., tedaviye alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Eski Sanayi Sokak'ta meydana geldi. Fatma E.'nin ocağa koyduğu su dolu tencere, bir süre sonra mutfakta oyun oynayan 4 yaşındaki oğlu Abir E.'nin üzerine devrildi. Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, annenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Abir E., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Abir E.'nin yüzünde, göğsünde ve kollarında yanık oluştuğu öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.