Süper Meyvenin Dondurması Vatandaşların İlk Tercihi Oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için aronya aromalı dondurmayı tercih ediyor. Dondurmanın doğal ve lezzetli olması ise yoğun ilgi görüyor.

Süper meyvenin dondurması vatandaşların ilk tercihi oldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemenin çaresini dondurmada buldu. "Süper meyve" olarak bilinen aronya aromalı dondurma ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mudurnu'da termometreler 38 dereceye kadar yükseldi. Bolu'nun tarih dolu ilçesi Mudurnu'nun sokaklarında gezerken serinlemek isteyen vatandaşlar ise çareyi dondurma yemekte buluyor. Yıllardır dondurma satışı yapan Aydın Demirel, en çok aronya aromalı dondurmanın tercih edildiği ifade etti. Kansere adeta savaş açan ve "süper meyve" olarak bilinen aronya, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. Dondurmaların tamamen doğal olduğunu söyleyen Aydın Demirel, "Doğal yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi yok. Halkımıza en temizini, en doğalını sunmaktayız" dedi.

Dondurmanın aromasını çok sevdiğini ifade eden Sevinç Gönül, "Tadı çok güzel. Sıcak havada iyi geldi. Doğal olması çok önemli. Serinletiyor" diye konuştu.