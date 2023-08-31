Süper Mavi Ay Toros Dağları'nda Görüntülendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları eteklerinde bin 550 rakımlı Tozlu bölgesindeki gezginler, kameralarıyla dünyadan 363 bin kilometre uzaklıktaki Süper Mavi Ay'ı görüntüledi. Dolunay'ın her evresini kaydeden gezginler o anları kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Süper Mavi Ay Toros Dağları'nda böyle görüntülendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları eteklerinde bin 550 rakımlı Tozlu bölgesindeki gezginler kameralarıyla dünyadan 363 bin kilometre uzaklıktaki Süper Mavi Ay'ı görüntüledi.

Dünya'nın uydusu ayın yer küreye en yakın konumda bulunduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Süper Mavi Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu manzara Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde, gezginler tarafından görüntülendi. Bu yıl 13. kez gerçekleşecek olan Dolunay Ağustos ayında ikinci kez ortaya çıktı.

Açık ve berrak hava dolunayı izleyenlere essiz bir manzara sundu. Dolunay'ın her evresini kaydeden gezginler o anları kameralarıyla ölümsüzleştirdi.