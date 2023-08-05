Sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu

MUŞ - Muş Belediyesi tarafından 17 mahallede yaşayan 4-12 yaş arası 120 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Sünnet şöleninde Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak sahne aldı. Toprak'ın verdiği konserde doyasıya eğlen eğlenen çocukların kirvesi ise, Belediye Başkanı Feyat Asya oldu. Başkan Asya, program öncesi sünnet kıyafetleri ile şölene renk katan çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi. Lale Vadisi Parkında 4.cisi düzenlenen şölende konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yıl geleneksel hale getirdikleri 4.sunnet şölenini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu sene ilimizde geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninin 4'üncüsünü çocuklarımız ve ailelerimiz ile birlikte bir konser ve şölen havasında program icra ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin birçok eksik ve aksaklıklarını gidermek ile birlikte sosyal etkinlikler içerisinde sünnet şölenimizde icra etmek üzere bir program icra ettik. Belediyemizden yapılan çağrıya 17 mahallemizden 120 çocuğumuz kayıtları yapılarak gönüllü doktorlar tarafından sağlıklı ortamlarda sünnetleri yapılmıştır. Program öncesinde çocuklarımızı aqua parkta eğlendirdik. Çocuklarımızın erkekliğe ilk adımlarına bismillah diyoruz. Bütün çocuklarımızın kirvesi kurumsal olarak Belediye şahıs olarak ta 120 çocuğumuzun kirvesi olmanın onurunu yaşıyorum" dedi.