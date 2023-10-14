Sungurlu'da Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı Başlıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Belediye önceki yıllarda büyük ilgi gören sabahları ücretsiz sıcak çorba ikramı yeniden başlıyor. Çorba ikramından iş ve okula yetişme telaşıyla kahvaltı yapmadan evden çıkan vatandaş ile öğrenciler yararlanabilecek.

Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde ilçedeki öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısınacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlarda ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrencilerimiz için de bulunmaz bir fırsat sunuyoruz. Ev tipi sıcak çorbanın kokusu ve lezzeti işe giden vatandaşlarımızın içini ısıtacak. Tüm hemşerilerimizi 16 Ekim Pazartesi'den itibaren kaymakamlık binası yanında sabah 07.00-08.30 arasında bir bardak çorbamızı içmeye bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM