Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Muhasebe müdürü ve bir işçi hayatını kaybetti.

Sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangında can kaybı 2'ye yükseldi

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi sitesi sünger üretimi yapan fabrikada çıkan yangında muhasebe müdürü olarak çalışan M.Ç., ile işçi olarak çalışan S.A. hayatını kaybetti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.