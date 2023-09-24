Sultangazi Yolunda Tehlikeli Asker Uğurlama Konvoyu

İstanbul'da asker uğurlama konvoylarında sık sık yaşanan tehlikeli hareketlere bir yenisi eklendi. Arnavutköy - Sultangazi yolunda ilerleyen araçlar, trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Sultangazi yolunda ilerleyen asker uğurlama konvoyundaki araçların tehlikeli hareketleri şaşkına çevirdi.

İstanbul'da asker uğurlama konvoylarında sık sık yaşanan görüntülere yenisi eklendi. Arnavutköy - Sultangazi yolunda dün akşam saatlerinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen araçlar tehlike yarattı. Hem kendi hayatlarını hem de yolda ilerleyenlerin hayatını hiçe sayan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir sağa bir sola direksiyon çeviren sürücüler tehlike saça saça hızla ilerleyerek gözden kayboldu.