Sultangazi'de Yavru Kedi Çatıdan Düştü

SULTANGAZİ'de apartmanın çatı katında mahsur kalan yavru Kedi, kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinden korkup yan binaya atlamak isterken yere düştü. 3 katlı binanın çatı katından yere düşen Kedi, hızla sokaktan kaçarak uzaklaşırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Veteriner hekim Mustafa Şahin, yüksekten düşme vakalarının artığını belirterek, "Yüksekten düşme vakalarının genel bir çoğunluğu genellikle kızgınlık dönemine giren kedilerden kaynaklı oluyor. Vatandaşların kendileri müdahale etmemesi gerekiyor çünkü vatandaşlarımız da yanlış bildiği şeyler var" dedi.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman çatısına çıkan yavru kedi bir süre sonra çatıdan inemedi. Kediyi gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdivenle yavru kediye yaklaşmaya çalıştı. İtfaiye erinin kendisine yaklaştığını gören yavru kedi, korkarak yan binanın cam balkonuna atlamaya çalıştı. Balkon camının mermerine tutunamaya kedi, 4 katlı binadan sokağa düştü. Yere düşen kedi hızla sokaktan uzaklaştı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Veteriner hekimler ise yüksekten düşme vakalarının çoğaldığını belirterek, evlerinde evcil hayvan besleyenlerin cam ve balkonlarında önlem almaları gerektiğini söyledi. Yüksekten düşme vakalarının genellikle kedilerin çiftleşme dönemlerinde yaşandığını belirten uzmanlar, yüksekte kedi görüldüğünde müdahale etmeden durumu yetkili birimlere bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

"YÜKSEKTEN DÜŞME VAKALARININ GENEL BİR ÇOĞUNLUĞU GENELLİKLE KIZGINLIK DÖNEMİNE GİREN KEDİLERDEN KAYNAKLI OLUYOR"

Veteriner hekim Mustafa Şahin, "Ben görüntüleri az önce izledim. Normalde bize yüksekten düşmeler en çok gelen vakalar arasında. Tabii bunun belli başlı sebepleri var. Orada izlediğim videoda kedi çok ufak muhtemelen korkudan dolayı atlıyor. Ama yüksekten düşme vakalarında sadece korkma değil kedilerin özellikle erkek kediler 7 aylıkken dişi kediler de 6 aylıkken çiftleşme dönemine giriyorlar. Belli başlı hormonların etkisinde atlayabiliyorlar çiftleşmek için. Vatandaşlarımızın burada kedilerini kısırlaştırmaları gerekiyor kediler için camlarına sineklik, kedi sineklikleri var onları takmaları gerekiyor. Metal teller, işte kapalı balkonlar yapmaları gerekiyor. İzlediğim videoda tabii kedi çok küçük olduğu için böyle bir durum yok. Yüksekten düşme vakalarının genel bir çoğunluğu genellikle kızgınlık dönemine giren kedilerden kaynaklı oluyor. Vatandaşların kendileri müdahale etmemesi gerekiyor çünkü vatandaşlarımız da yanlış bildiği şeyler var. Yani kediler yüksek düşmez gibi bir düşünceleri var veya yüksekten düşürmek için bir şeyler fırlatıp korkutup aşağı indirmeye çalışıyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Burada hemen itfaiye erlerine bildirmeleri gerekiyor durumları. Kendileri müdahale etmemeleri gerekiyor. İzlediğim videoda itfaiye eri zaten yaklaşmış. Orada bir olumsuzluk yaşanmış ama yine bence itfaiye erlerine bırakılması gerekiyor bu işe onların müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

"YÜKSEKTEN DÜŞMELERDE EN ÇOK KARŞILAŞTIĞIMIZ KIRIK VAKALARI"

Yüksekten düşme vakalarından hemen en yakın kliniğe başvurulması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Yüksekten düştüğü zaman kediler genelde nefes alıp vermesini kontrol etmesi gerekiyor vatandaşlarımız. Bunu da karnına bakarak çok rahat bir şekilde anlayabilirler. Vücutta bir kanama var mı? burundan kan geliyor mu? İdrarını takip etmeleri gerekiyor. İdrarında bir kan var mı? Böyle durumla karşılaştıklarında tabii ki veteriner hekim ile iletişime geçip hemen kliniklere gitmeleri gerekiyor. Kliniğe geldiği zaman da yüksekten düşmelerde en çok karşılaştığımız kırık vakaları. İşte çenede kırıklar, kalça kemiğinde kırıklar, iç kanama riskleri ve çok gördüğümüz damakta yarılma olabiliyor. Bu damak yarığı zaten çok hayati çünkü yemek yemesi, su içmesi için bu yarığın olmaması gerekiyor. Bu tarz şeyler çok görüyoruz. Bize yüksekten düşme vakaları çok geliyor. Aşağıya düştüğünde ben inceledim videoyu direkt gidiyor kedi. O an bir problem yok gibi. Ama sonrasında tabii iç kanama riski var mıdır yok mudur? Bu çünkü 72 saat devam eder bu risk. Takip edilmesi gerekiyor" diye konuştu.