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Sultangazi'de yavru kargaların saldırısına uğrayan vatandaşlar

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Sultangazi'de yuvalarından düşen yavru kargaları korumak isteyen vatandaşlar, diğer kargaların saldırısına maruz kaldı. Bir kişi kask takarak kendini korurken, başka bir kişi ise yavru kargayı parkta bulunan ağaca fırlattı.

Sultangazi'de yuvalarından düşen yavru kargaları zarar görmemeleri için bulunduğu yerden almak isteyen vatandaşlar, diğer kargaların saldırısına uğradı. O anlar kameralara yansırken, bir kişinin kargaların saldırısından korunmak için kask taktığı görüldü.

Sultangazi'nin farklı noktalarında yuvadan düşen yavru kargalara vatandaşlar, yardımcı olmak istedi. Yavru kargaların zarar görmemesi için, bulunduğu yerden almak isteyen vatandaşlar, diğer kargaların saldırısına uğradı. 50. Yıl Mahallesi'nde kaldırıma düşen yavru kargaya yaklaşmaya çalışan bir kişiye diğer kargalar saldırdı. Bir vatandaş, kafasına kask takıp kaldırımdaki yavru kargayı alarak, koşmaya başladı. Bu sırada diğer kargalar da kask ile kendisini koruyan kişinin arkasından gelmeye başladı. Yavru kargayı parkta bulunan ağaca doğru fırlatan kişiyi, çevredekiler şaşkın bakışlarla izledi.

O anlar kameralara yansırken, bir başka görüntüde ise sokakta yürüyen bir gencin kargaların saldırısına uğradığı, yine bir başka görüntüde kamyonetin arka kasasına düşen yavru kargaya, diğer kargaların kimseyi yaklaştırmadığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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