Sultangazi'de trafik kazası geçiren hamile kadın, tanıklardan yardım çağrısı yapıyor

Sultangazi'de geçtiğimiz haziran ayında yaşanan trafik kazasında ağır şekilde yaralanarak karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden kadın, sosyal medyadan paylaştığı videoda kazaya tanık olanlara kendilerine şahitlik yapmaları için çağrıda bulundu. Hamile kadına olay yerindeki müdahale anı ise ambulansın kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Haziran ayında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana gelmiş ve sürücü Onur Algül'ün kullandığı otomobilde bulunan 8 aylık hamile eşi Ebru Algül ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralanmıştı. Ağır şekilde yaralanan Ebru Algül olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen karnındaki 8 aylık bebeğini kaybetmişti. Baba Onur Algül henüz doğmamış olan bebeğini gözyaşları arasında toprağa verirken, 8 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren eşi Ebru Algül ise 19 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti. Olay günü iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ancak delil yetersizliğinden dolayı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bebeğini kaybeden anne kazaya şahit olanlara seslendi

Aradan geçen süreç içerisinde halen şehir dışında özel bir hastanede tedavi görmeye devam eden Ebru Algül sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak olay günü kazaya tanık olanlara kendilerine şahitlik yapmaları için yardım çağrısında bulundu. Algül paylaştığı videoda, "Ben Ebru Algül, 14 Haziran 2023 tarihinde gece saat 00.30 sılarında trafik kazası geçirdik. Geçirdiğimiz kazada arabayı kullanan eşim karşı caddeye geçmek isterken kırmızı ışık yanmasına rağmen sağdan gelen araç bize çarptı. Ben o sırada 8 aylık hamileydim. O kazada ben çocuğumu kaybettim. İç kanama, beyin kanaması ve kalça kemiğinden aşağıya bacağım kırıldı ameliyat oldum. 8 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Toplamda 19 gün hastane sürecim oldu. Bize çarpan kişiler gelip bir geçmiş olsun ya da başsağlığı dilemediler. Biz ambulansın araç içi kamerasından görünen görgü tanıklarından ifade vermelerini bekliyoruz. Kaza yaptığımız yerde köprü olduğu için hiçbir şekilde kamera yok. Bizim kaza anımızı göstermiyor. Bu yüzden de görgü tanığı şahit olması gerekiyor. Elinizi vicdanınıza koyun sizin de çocuğunuz ölebilirdi. Ben hala daha kendime gelmiş değilim ve ayakta zor duruyorum. Çocuğum 2 yaşında. Ona bile annemler, eşim destek sağlıyor. Yani görgü şahitlerinin gelip karakola ifade vermesini bekliyoruz" dedi.

Kaza anında aracı kullanan Ebru Algül'ün eşi Onur Algül, "6. ayın 14'ü yani 3 ay toplamda 91 gün oldu. Biz ailemin bulunduğu araçla burada kırmızı ışık bize yanıyordu bekledik. Yeşil ışık yandı ve yolumuza doğru devam ettik. Evimize doğru gidiyorduk. Fakat Diğer taraftan gelen araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak çok süratli bir şekilde sağ arka tarafa yani eşimin olduğu kısma vurdu. Çarpmanın etkisiyle benim aracım dönmeye başladı. Kaç tur attığını bilmiyorum. Benim aracım şuralara kadar geldi. Benim eşim 8 aylık hamileydi. Çarpmanın etkisiyle ben doğmamış bebeğimi kaybettim. Çok sıkıntılar çekiyoruz. Eşim şu anda şehir dışında tedavi görüyor. Maddi olarak, manevi olarak, psikolojik olarak çok alt üst durumdayız. Eşim 8-9 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Sezaryene aldılar. Hayati riski çok yüksekti. Beyin kanaması, iç kanama, kalça kemiğinde kırık, kuyruk sokumunda farklı farklı kırıklar, kalça kemiğinden diz kapağına kadar platin takıldı. Eşimi kaybetmem olasılığı vardı. Bu kaza başka birinin de başına da gelebilirdi. Sizin de evladınız ölebilirdi. Olay yerine gelen görgü tanıkları abilerimiz, ablalarımız hepsi dedi ki 'ben ifade vereceğim' diye hepsi benimle konuştu. Çoğu kişi konuştu. Ben o zaman olayın şokundaydım ama her şeyi hatırlıyorum. Lütfen Allah rızası için herkes elini vicdanına koysun. O abilerin, o vatandaşların, o insanların bizlere ulaşarak ifadelerini vermelerini talep ediyorum" dedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ambulansın kamerasına yansıdı

Kaza sonrasındaki hamile kadına müdahale anı ambulans içindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde kaza nedeniyle çok sayıda vatandaşın olay yerine gelerek yardım etmeye çalıştıkları ve sağlık ekiplerinin müdahale ederek, yaralı kadını sedyeye alarak ambulansa taşıdıkları görülüyor. - İSTANBUL