Sultangazi'de Şiddetli Yağış Vatandaşları Zorladı

Sultangazi'de etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Saçakların altına sığınanlar yağmurdan korunmaya çalışırken, sürücüler ise güçlükle ilerledi.

Sultangazi'de kısa süreli yağış etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Sultangazi'de etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar saçakların altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalışırken, sürücüler ise güçlükle ilerledi.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Sultangazi'de saat 15.45 sıralarında yağmur etkili oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran yağış kısa sürede bazı caddeleri göle çevirdi. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise yağmurdan saçakların altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.