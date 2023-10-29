- Sultangazi'de minibüsün çarptığı çocuğun ayağı kırıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen küçük çocuğa seyir halindeki minibüs çarptı. Kazada ayağı kırılan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan tramvay geçidinden karşıya geçmek isteyen 14 yaşlarındaki çocuğa o esnada seyir halinde olan yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlarken ilk olarak yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine ise olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri minibüs sürücüsünün ifadesini almak için karakola götürürken kullandığı minibüs ise çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Kazada yaralanan çocuğun genel durumunun iyi olduğu ve ayağının kırıldığı öğrenildi.