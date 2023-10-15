Sultangazi'de İplik İmalathanesinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de bir iplik imalathanesinde yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle itfaiyeciler yangına müdahale etmekte güçlük yaşadı.

Edinilen bilgilere göre Sultangazi 2107 sokakta bulunan 2 katlı iplik imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İmalathaneden çıkan yoğun dumanı gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada imalathanede mahsur kalanlar ile yangının sıçrama ihtimali bulunan binalardaki kişiler çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları başladı.

Çatıyı testereyle kestiler

Yangın sebebiyle gökyüzünü yoğun duman kaplarken, itfaiyeciler zaman zaman alevlere müdahale etmekte zorlandı. Testere yardımıyla çatıda delik açan itfaiyeceler, yangına buradan müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangını gören mahalle sakini Erhan Şentürk, "Börekçiye girerken bir duman yoktu ancak börekçiden çıkarken duman vardı. Ne olduğunu anlamaya çalıştım, sonra itfaiyeyi aradım. Önce yandaki otelde çatıda birileri vardı, önce otel zannettim. Hızlı gelirseniz daha iyi olur demiştim. Onlar da çok hızlı bir şekilde geldiler buraya" dedi.

"Çocuk odasına geçtim, baktım ki yangın var"

Yangın sırasında evinde haberleri izlediğini söyleyen Osman Koçer, "Hanım geldi bana 'yukarıda bir takırtı var ne bu' dedi. Çocuk odasına geçtim, baktım ki takırtı değil yangın var. 'Ev yanıyor' dedim hemen kiracının yanına çıktım. Kiracı zile bastım duymadı ama evin içini duman sardı. Aşağıya indim çocukları çağırdılar, aşağıya inildi. O zamana kadar itfaiye geldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL