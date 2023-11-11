Sultangazi'de Fırtına Sonucu Çatıdan Kopan Parça Çamaşır İpisine Takıldı

İstanbul Sultangazi'de şiddetli fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan parça, 2. katın balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Sultangazi'de şiddetli fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde şiddetli fırtınadan dolayı bir binanın çatısından kopan parça, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı. Binadakiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelerek çatıdan kopan parçayı binadan indirdi.