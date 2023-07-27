Sultangazi'de Esnaf ile Karga Arasındaki Dostluk Görenleri Şaşırtıyor

Sultangazi'de bir esnaf, 5 yıl önce müşterisinin getirdiği yaralı kargayı tedavi ederek doğaya saldı. Karga ise kendisini tedavi eden esnafı bırakmayarak arkasından geldi. Esnaf ile 'Abdi' ismini verdiği karganın yıllar süren dostluğu ise görenleri şaşırtıyor.

Sultangazi'de bir esnaf, 5 yıl önce müşterisinin getirdiği yaralı kargayı tedavi ederek doğaya saldı. Karga ise kendisini tedavi eden esnafı bırakmayarak arkasından geldi. Esnaf ile "Abdi" ismini verdiği karganın yıllar süren dostluğu ise görenleri şaşırtıyor.

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde 33 yıldır esnaflık yapan Metin Ayaz, müşterilerin kendisine getirdikleri çok sayıda farklı türde yaralı kuşu tedavi edip bir süre misafir ettikten doğaya saldı. 5 yıl önce bir müşterisi Ayaz'a yaralı kargayı getirerek tedavi etmesini istedi. Ayaz ile "Abdi" ismini verdiği kargayı tedavi ederek doğaya bırakmaya çalıştı. Karga, kendisini tedavi eden esnafın peşinden tekrar dükkana geldi. Müşteri geldiğinde dükkandaki çanı çalarak haber veren karga görenleri şaşkına çeviriyor. "Abdi" kendisine ikram edilen fıstıkları ise afiyetle yiyor.

33 yıldır aynı yerde esnaf olduğunu belirten Metin Ayaz "Çok çeşitli kuşlar elime geldi. Yuvadan düşen kuşları arkadaşlar bana getiriyorlar. Ben de burada bakıyorum. Biraz büyüdükten sonra doğaya salıyorum. Serçe, Kumru, Baykuş buna benzer birçok çeşit kuş baktım. Bunların yanında Kanarya, Saka ama serbest olarak kapalı değil. Aynı bu şekil. Bütün kuşlar büyüyünce saldım hepsi doğaya gitti. Fakat Abdi 5 yıldır doğaya attığım halde, saldığım halde beni terk etmedi. Sürekli yanımda. Ben salıyorum atıyorum doğaya gönderiyorum tekrar peşimden geliyor. Atıyorum tekrar geliyor. Baktım olacak gibi değil 5 yıldır burada beraberiz müşterilerle beraber böyle fıstık veriyorum. İşte dediklerimin çoğunu yapıyor. Çanı çal diyorum çalıyor. Acıktığı zaman sesleniyor müşteri geldiği zaman çana vurup haber veriyor, bağırıyor. Her gelen müşteriden mutlaka bir şeyler istiyor, bir şeyler vermesini istiyor. Bir şeyler verdikleri zaman müşteriler bunu gelen müşteriler çocuklar dahil hepsi besliyor tek tek. Böyle alıştı ve gitmiyor yani. Burada maskot olarak böyle duruyor 5 yıldır devam. Aile gibi olduk yani o benden ayrılamıyor. Ben ondan ayrılamıyorum böyle devam ediyoruz. Birçok insanlar tabi bunu görmeye de geliyor yani alıştıkları bildikleri için. Gelip seviyorlar işte besliyorlar öyle gidiyorlar" dedi. - İSTANBUL