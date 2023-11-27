Sultangazi'de çatı katında yangın: 3 kişi yaralandı

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi yaralandı ve bir kişi fenalık geçirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sultangazi'de 2 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 3 kişi yaralanırken, bir kişi ise fenalık geçirdi. Yaralılarla fenalık geçiren kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dairede bulunan 3 kişi sığındıkları odada mahsur kaldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı katının alev alev yanmasına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Odada mahsur kalan 3 kişiyi de yaralı olarak kurtaran ekipler, yangının çevredeki binalara sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının paniğiyle bir kişi de sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ve sinir krizi geçiren toplam 4 vatandaşı ambulansla hastanelere sevk etti. Binada yangın nedeniyle hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülürken çıkış sebebinin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

"Dumanları gördük ve koştuk geldik"

Yangın anını anlatan Kemal Kılıç, "Sokağın başında arkadaşlar ile oturuyorduk dumanları gördük ve koştuk geldik. Bir süre sonra da itfaiye ekipleri geldiler ve yangını söndürmeye başladılar" dedi.

"Arkadaki odaya 3 kişi sığınmış onları pencereden alıp kurtardılar"

Mesut Eviren ise, "Evden çıktığımda sokağın başından dumanları gördüm. Daha itfaiyeler henüz gelmemişti. Daha sonra da itfaiyeyi aradık yaklaşık 5 dakika içinde geldiler. Önce bir bağırış ve çağrış oldu daha sonra itfaiyeyi binanın arka tarafına aldılar. Arkadaki odaya 3 kişi sığınmış onları pencereden alıp kurtardılar. Maddi zarar olduğu söyleniyor 3 kişinin ise pencereden çıkartıldığını gördüm. İtfaiye ekipleri sayesinde arka taraftan aldılar şu anda yangın söndürüldüğü gibi bir can kaybı olmadığı söyleniyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL