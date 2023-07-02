Sultangazi'de Bisiklet Parçaları Üretimi Yapan Yasin Varol, Yavru Kargayı Sahiplendi

Sultangazi'de bisiklet parçaları üretimi yapan Yasin Varol, yuvadan düşen bir yavru kargayı sahiplendi. Varol 'Kral' ismini verdiği kargayla sokaklarda geziyor, birlikte maç izliyor, yemekten sonra tuvaletini yap dediğinde tuvaletini bile yapıyor.

Sultangazi'de bisiklet parçaları imalathanesi bulunan Yasin Varol, eniştesinin bulduğu yavru kargayı sahiplenerek dükkanına getirdi. Kral ismini verdiği kargayı kırmızı et ve tavuk etiyle besleyen Varol, omzuna aldığı Kral'la sokaklarda gezmeyi de ihmal etmiyor. Varol'la Kral birlikte maç bile izliyor. Yemekten sonra ise, Varol'un tuvaletini yapmasını söylediği Kral, tuvaletini bile yapıyor.

"BİRLİKTE MAÇ İZLİYORLAR"