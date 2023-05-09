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Sultangazi'de Beton Mikserleri Yola Beton Döktü

Sultangazi'de Beton Mikserleri Yola Beton Döktü

Yaşam Haberleri

Sultangazi'de beton mikseri seyir halindeyken yola dökülen betonlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cebeci Mahallesi, Cebeci Köyü Yolu'nda ve Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyir halindeki iki beton mikserinin yola beton dökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi. Arnavutköy-Sultangazi yolunda, yola beton dökerek ilerleyen beton mikseri şoförüne bir sürücü korna çalarak tepki gösterdi.

SULTANGAZİ'de beton mikserlerinden yola dökülen beton, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de beton mikseri seyir halindeyken yola dökülen betonlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cebeci Mahallesi, Cebeci Köyü Yolu'nda ve Arnavutköy- Sultangazi yolunda seyir halindeki iki beton mikserinin yola beton dökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi. Arnavutköy-Sultangazi yolunda, yola beton dökerek ilerleyen beton mikseri şoförüne bir sürücü korna çalarak tepki gösterdi.

Görüntü dökümü:

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-Beton dökerek ilerleyen beton mikseri


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Sultangazi Yaşam Haberler

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