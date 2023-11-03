Sultangazi'de BEDAŞ çalışanı canını tehlikeye attı

Sultangazi yaşanan elektrik arızası nedeniyle olay yerine gelen BEDAŞ çalışanı hiç bir önlem almadan elektrik direğine tırmanarak canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bölgede sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintisi sonrası bölgeye çalışma yapılması için BEDAŞ'a bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekibin hiç bir güvenlik önlemi alınmadan yaptığı çalışma görenlerin yüreğini ağzına getirirken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde olay yerine gelen 2 kişilik ekipten birisi aşağıda beklerken diğerinin ise sepetli vinç, koruyucu kıyafet ve baret kullanmadan elektrik direğine tırmanarak arızayı gidermek için çalışma yaptığı görülüyor. - İSTANBUL