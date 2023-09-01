Sultangazi'de 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Sultangazi'de aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de evine gitmek isteyen 8 yaşındaki yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Kur'an kursunda eğitim gören 8 yaşındaki çocuk evine gitmek için yolun karşısına geçmek istediği esnada seyir halindeki otomobili fark etmedi. Bir anlık dalgınlık sonucu otomobilin altında kalan çocuk yaklaşık 3 metre boyunca aracın altında sürüklendi. Durumu fark eden çevre esnafı ise hemen bağırarak sürücüyü uyardı. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar küçük çocuğun yardımına koşarken, durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı kamerada

Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve bu esnada seyir halindeki otomobilin altında kaldığı ve çevrede bulunan vatandaşların yardıma koştukları görülüyor.

Bölgede esnaflık yapan Gülşen Sevdi, "Ben içeride müşteriye bakıyordum sonra büyük bir gümbürtü geldi bağırış çığırış falan dışarıya fırladık. Çocuk buradan karşıya geçiyor araba altına alıyor 3 metre kadar sürüklüyor. Ben dışarıya çıktığımda zaten çocuk arabanın altındaydı. Arabayı kaldırarak aldılar çocuğu. Çıktığında çok şükür kırığı çıkığı yoktu ama korktuk tabi. Şurasında kanama vardı. Daha sonrasında hastaneye götürdüler direkt arabaya atıp. Çok şükür bir şeyi yok çocuğun iyi şuan" dedi.

Olayı gören başka bir esnaf Muhammet Culum, "Saat 5 buçuk 6 sıralarındaydı. Biz burada esnaf arkadaşlar ile oturuyorduk. Bir ses geldi kapıya çıkıp baktığımız zaman çocuğun yolun başından çıkarken arabanın altına aldığını gördük. Dışarıya çıktığımızda çocuk arabanın altında kalmıştı. Bir kaç arkadaş arabayı kaldırıp çıkarttılar çocuğu. Sonra ambulans falan geldi ama çok geç geldi. Başkasının aracı ile götürdüler. Çocuk kuran kursuna kuran eğitimine gitmiş orada yabancı uyruklu bir arkadaş. Durumunun şuan iyi olduğunu öğrendik herhangi bir sorun problem yok. Kulağının arkasına dikiş atmışlar ama durumu çok iyiymiş. Bizde bunu öğrendikten sonra ailesinin yanına gittik sorduk problem var mı diye esnaflar olarak ama hiç bir sorun olmadığını öğrendik bir sıkıntı yokmuş şuan için" dedi.