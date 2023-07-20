Sultangazi Belediyesi Haşere ve Böcek İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Sultangazi Belediyesi, yaz aylarında artan haşere, böcek, sinek ve farelere karşı ilaçlama ve mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, su birikintileri, kanalizasyonlar, dereler, sazlık alanlar ve çöp konteynerlerinde düzenli olarak ilaçlama yapıyor. İlçede bulunan bütün mahallelerde haftada 3 kez ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Sultangazi Belediyesi'nin yaz aylarında vatandaşlara büyük bir rahatsızlık veren haşere, böcek, sinek ve farelere karşı ilaçlama ve mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler, bu çerçevede su birikintileri, kanalizasyonlar, dereler, sazlık alanlar ve çöp konteynerlerinde her hafta düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte artan haşere, böcek, karasinek ve sivrisinek, larva ve farelerin çoğaldığı görülüyor. Oluşan bu duruma karşı harekete geçen Sultangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler bu çerçevede haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı alanlarda çalışma yürütüyor. Belirlenen bu bölgelerde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla sinek, böcek ve haşerelere karşı mücadele ediliyor. İlçede bulunan bütün mahallelerde her hafta 3 kere düzenli olarak ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Ekipler haşerelere karşı ULV araçları ile tüm sokak ve caddeleri gezerken hamam böceği gibi haşerelere karşı da özellikle kuytu yerlerde ilaçlamalar yapılıyor. Sivrisineklerin ve karasineklerin çoğalmasını engellemek amacıyla, ULV ilaçlamasının yanı sıra larvalara karşı da su birikintileri ve durgun sularda larvasit uygulaması yapılıyor. Sultangazi'de bulunan logar kapakları da tek tek kaldırılarak en yeni teknolojiye sahip kanal sisleme makinesiyle fare ve haşerelere karşı ilaçlanıyor. Fareler için ayrıca zehirli tabletler kullanılırken, bu tabletlerin çocukların erişemeyecekleri şekilde yerleştirilmesine özen gösteriliyor.Çalışmalar çerçevesinde ilçedeki bütün çöp konteynerleri de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edilirken, yine sinek ve haşerelere karşı ilaçlanarak vatandaşlara rahatsızlık vermesi engelleniyor. Sultangazi Belediyesi'nin bu çerçevede çalışma gerçekleştirdiği bir başka alan ise adak kurban satış ve kesim alanları oldu. Buralarda bulunan kurban atıkları kara sineklere karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda da haşere, böcek ve farelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Özellikle yaz aylarında haşere, böcek ve fare gibi zararlılara karşı mücadeleye büyük önem veriyoruz"

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye genelinde bu yılın geçen yıllara karşı çok daha sıcak geçtiğine dikkat çekerek ilaçlama çalışmalarına büyük bir titizlik ve önem verdiklerini belirtti. Başkan Dursun, "Komşularımızın sağlık, rahat ve huzuru her şeyden önce gelir. Özellikle yaz aylarında haşere, böcek ve fare gibi zararlılara karşı mücadeleye büyük önem veriyoruz. En yeni cihazlarla, ilçemizde girilmedik sokak bırakmadan ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki 15 mahallemizde her hafta 3 kez düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucu komşularımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bizim ilaçlama çalışmalarımız önem taşıyor, fakat bunun yanı sıra komşularımızın da çöplerin mahallelere göre belirlenen saat aralığında çıkarılması konusunda hassasiyet göstermeleri çok önemli. Hep birlikte daha temiz bir Sultangazi için çalışmaya devam ediyoruz " dedi. - İSTANBUL