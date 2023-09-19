Sultanbeyli'de orman yangını kontrol altına alındı

İSTANBUL - Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hava destegininde sağlandığı yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adresi çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hava desteğinin de sağlandığı yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangın çıkış nedeniyle ilişkin çalışma başlattı.