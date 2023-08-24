Sultanbeyli'de Mazot Dökülmesi Sonucu Meydana Gelen Kaza Güvenlik Kamerasında

Sultanbeyli'de dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç kaza yaparken, yolcu minibüsünün kaldırıma çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yolda meydana gelen kazada bir kişi ile bir motosikletli hafif yaralandı.