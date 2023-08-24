Sultanbeyli'de Mazot Dökülmesi Sonucu Meydana Gelen Kaza Güvenlik Kamerasında
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Sultanbeyli'de dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç kaza yaparken, yolcu minibüsünün kaldırıma çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yolda meydana gelen kazada bir kişi ile bir motosikletli hafif yaralandı.
Sultanbeyli'de dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 7 araç kaza yaparken, yolcu minibüsünün kaldırıma çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı'nda 22 Ağustos Salı günü bir araçtan yola mazot döküldü.
Kayganlaşan yol, 2'si motosiklet 7 aracın kaza yapmasına neden oldu.
Yolcu minibüsünün savrularak kaldırıma çarpması sonucu araçtaki bir kişi ile yoldan geçen motosikletli kurye hafif yaralandı.
Minibüsün kaldırıma çarptığı an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yola dökülen mazot belediye ekiplerince temizlendi.