Sultanbeyli'de Kanalizasyon Kapağı Çöktü

SULTANBEYLİ'de akşam saatlerinde cadde üzerindeki kanalizasyon kapağının çevresindeki yolda çökme meydana geldi. Olay yerinde herhangi bir kazanın yaşanmaması için polis ekipleri önlem aldı.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki kanalizasyon kapağının çevresindeki yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir kaza yaşanmaması için bölgeye şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri durumu İSKİ ekiplerine bildirdi.

Mahalle sakini Serkan İtmeç, "Ben burada oturuyorum, yoldan geçtim fark etmedim. Sonra gittim, tekrar geldim çökmüş. İnsanlar geçiyor, arabalar birbirine giriyor. Burada daha önce birçok kaza oldu" dedi.