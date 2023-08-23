Sultanbeyli'de Kadına Otomobil Çarptı

Oğuzhan UYSAL, Muharrem ÇAM/İSTANBUL, –SULTANBEYLİ'de servis minibüsünden indikten sonra kontrolsüz şekilde caddeye çıkan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın park halindeki otomobilin altına sıkıştı.

Kaza, 18.00 sıralarında Adil Mahallesinde meydana geldi. Bosna Bulvarı üzerinde servisten inen Sevcan Altun, karşıya geçmek için servisin ön tarafından yola çıktı. Altun'a, yola çıktığı esnada Mehmet Er yönetimindeki 34 GJV 277 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Altun, park halindeki otomobilin altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Sevcan Altun sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Altun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Altun'a çarpan Mehmet Er ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.