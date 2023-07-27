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Sultanbeyli'de İşyeri Sahibi Kamyonetin Kasasına Havuz Kurdu

Yaşam Haberleri

Sultanbeyli'de sıcak havadan bunalan bir işyeri sahibi serinlemek için kamyonetin kasasına portatif havuz kurdu. İşyeri sahibi ve çalışanları hem çalıştı hem de sıcak havada serinledi.

Sultanbeyli'de sıcak havadan bunalan bir işyeri sahibi serinlemek için kamyonetin kasasına portatif havuz kurdu. İşyeri sahibi ve çalışanları hem çalıştı hem de sıcak havada serinledi.

Sultanbeyli'de keresteci dükkanı sahibi Saim Kuş, son günlerde artan sıcak havadan bunaldı. Saim Kuş, hem kendisinin hem de iş yerinde çalışan personelinin serinlemesi için kamyonet kasasına portatif havuz kurdu. Havuza giren işçiler çocuklar gibi eğlenip havuzun keyfini çıkarttı.

İş yeri sahibi Saim Kuş, "Malum bu sıcaklara fazla dayanamadığımız için iş yeri alanımıza bu havuzu yapmak zorunda kaldık. İstanbul'da yanıyoruz. Su buz gibi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İstanbul Saim Kuş Yaşam Güncel Haberler

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