Sultanbeyli'de çocuklar inşaat alanına giriyor

SULTANBEYLİ'de 4 yaşındaki Adem Kavçin'in hayatını kaybettiği inşaat alanında hala önlem alınmazken, çocukların inşaat alanına gezinmesi dikkat çekti.

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatta yağmur suyu ile dolu çukur 4 yaşındaki Adem Kavçin'in ölümüne neden oldu. Çukura düştüğü belirtilen çocuk boğularak öldü. Aile inşaatı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahreden ölüme rağmen mahallede durum değişmedi. 4 yaşında Adem Kavçiv'in hayatını kaybettiği inşaat alanında gerekli güvenlik tedbirlerinin henüz alınmadığı, inşaat çevresinin hala açık olduğu görüldü. Yaklaşık 3 metre derinliğinde suyun bulunduğu inşaat alanında hala çocukların gezinmesi dikkat çekti.