Sultanbeyli'de Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi Açılıyor

Sultanbeyli'de çok fonksiyonlu bir merkez olarak inşa edilen Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi, 17 Kasım Cuma günü açılıyor. Merkezde afet bilinci eğitimleri, yangın ve sel simülasyonları gibi birçok eğitim imkanı sunulacak.

Türkiye Yüzyılı'nda Sultanbeyli yeni eserler kazanmaya devam ediyor. 14 bin metrekare alan üzerine, çok fonksiyonlu bir merkez olarak kurulan Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi 17 Kasım Cuma günü açılıyor.

Sultanbeyli yeni hizmetler kazanmaya devam ediyor. Çok fonksiyonlu olarak inşa edilen ve alanında ilkler arasında yer alan Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi açılıyor. İçerisinde Afet Koordinasyon ve Yönetim Merkezi, eğitim merkezi, seminer salonu, mutfak, erzak depoları, Arama Kurtarma Timi malzeme depoları, Turgut Cansever Kütüphanesi, revir ve müşahede odası bulunan merkez; peyzaj uygulamalarıyla da bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Merkezin bahçesinde çocuk oyun alanı, koşu pisti, 4 bin 400 metrekare yeşil alan ve her biri 4'er kişilik konaklama alanlarına dönüştürülebilir kamelyalar da bulunuyor. Ayrıca afet merkezine ilerleyen günlerde geçici sığınma evleri de ilave edilecek.

Bin metrekare kapalı eğitim alanına sahip merkezde ilçe sakinlerine ve binlerce gence afetlerle ilgili eğitimler verilecek. Eğitimler için oluşturulan özel alanda sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak yangın ve sellere yönelik afet bilinci eğitimleri, sanal oda, son teknoloji ile donatılmış ilk yardım eğitim alanı, interaktif söndürme cihazlarının kullanılacağı yangın eğitim simülasyonu, 2 eksenli deprem simülatörü ve eğitim salonu, 5D sinema salonu, dumanlı alanlardan kaçış koridoru, yaşanmış bir deprem sonrası oluşacak yıkımı gözlemleyebilmek için hazırlanan enkaz koridoru bulunuyor.

Bu eğitim istasyonları ile afet durumlarında neler yapılması gerektiği hakkında vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek.

Bahçesinde bulunan ve gündelik yaşamda piknik alanı olarak hizmet verecek olan kamelyalar ise olabilecek bir afet durumunda hızlı ve pratik şekilde 4'er kişilik konaklama alanına dönüşerek, şehir dışından yardıma gelecek ekipler için konaklama alanı ihtiyacını karşılayacak. - İSTANBUL