Sultanbeyli'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Yangın, saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şalgamlı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Bitişiğinde bulunan bina sakinleri de kendi binalarının çatısına çıkarak, yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına merdiven aracı ile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada hasar oluştu.

"DİĞER BİNAYA SIÇRAMADAN ÖNLEDİ"

Mahalle sakini Fırat Gündüz, "Binada yangın çıktı. Büyüktü yangın, itfaiye ekipleri geldi, diğer binaya sıçramadan önledi" dedi.