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Sultanbeyli'de 3 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Yavuz Selim Mahallesi Pir Sultan Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın sırasında mahsur kalan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.