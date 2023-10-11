Sultanbeyli'de 3 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Yavuz Selim Mahallesi Pir Sultan Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangın sırasında mahsur kalan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yavuz Selim Mahallesi Pir Sultan Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada mahsur kalan bir kadın kurtarıldı.
Ambulansta müdahale edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam