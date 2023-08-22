Sultanbeyli'de 2 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

SULTANBEYLİ'de 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında binada hasar oluştu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonunda kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.